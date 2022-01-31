В Коми осудили 16-летнего подростка за кражу рыбы, конфет «Мерси» и водки

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В Сыктывдинской районном суде признали виновным 16-летнего ребенка в мелком хищении и краже. Подросток украл из магазина водку, конфеты «Мерси» и рыбу.

Суд установил, что преступление произошло в сентябре 2021 года сначала украл в магазине «Пятерочка» бутылку водки, а после в нетрезвом состоянии пришел за восемью коробками конфет «Мерси» и пятью упаковками рыбы «Балтийский берег».

Причиненный ущерб оценили на сумму в 2,7 тыс. руб. Так как подростка ловили за кражей и ранее, ему назначили наказание в виде 120 часов обязательных работ.

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