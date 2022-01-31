С 1 февраля жители Коми, имеющие вклады более 1 млн рублей, будут платить налог

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Жители Коми, имеющие банковские вклады, размер которых более 1 млн рублей, будут обязаны заплатить налог. Новый закон начнет действовать с 1 февраля 2022 года.

Напомним, что поправки приняли еще в 2020 году, а вступили в силу они в 2021 году. Тогда законодатели объяснили принятие закона тем, что он восстановит социальную справедливость.

Налогообложению подлежат проценты, превышающие сумму, рассчитанную как 1 млн рублей, умноженный на ключевую ставку ЦБ, действующую на 1 января налогового периода (календарного года).

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