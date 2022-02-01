В Сыктывкаре продлили дистанционное обучение до 6 февраля

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Администрация Сыктывкара сообщила, что в школах, а также в учреждениях спорта и дополнительного образования продлили дистанционное обучение до 6 февраля.

– Вынужденная мера принимается по предложению регионального Роспотребнадзора из-за интенсивного роста и высокого уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом и среди взрослых, и среди детей, – отметили в муниципалитете.

Со ссылкой на Роспотребнадзор сообщается, что в период с 24 по 30 января в Сыктывкаре за медицинской помощью с симптомами гриппа и ОРВИ обратились 8546 человек, среди которых было 3266 детей и 1651 школьник.

Уровень заболеваемости среди населения составил 329,2 на 10 тысяч населения. Отмечается, что этот показатель на 180,6% превышает уровень эпидемического порога. Среди школьников рост составил 92,2%. Превышение эпидемического порога среди школьников достигло 160,2%.

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