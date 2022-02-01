В Коми пропал 46-летний Владимир Рочев из Ухты

Фото: «Лиза Алерт»

В Коми начались поиски пропавшего 46-летнего Владимира Рочева. Мужчина исчез в поселке Дальний еще 20 января.

Как рассказали волонтеры «Лизы Алерт», в последний раз ухтинца видели в садовом товариществе «Синеглазка». На момент пропажи на мужчине была черная куртка с красными полосками, синие джинсы, черные кроссовки и черная шапка с белыми вкраплениями.

Приметы Владимира Рочева: рост 170 см, худощавого телосложения, русые с проседью волосы, серо-зеленые глаза.

Волонтеры просят сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.

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