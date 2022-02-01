Житель Сыктывкара до смерти забил своего 40-летнего знакомого

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре погиб 40-летний местный житель. Мужчина стал жертвой своего знакомого, который забил его до смерти.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми, трагедия произошла в августе 2021 в общежитии по улице Ленина. Пьяный 41-летний сыктывкарец поругался со своим другом и набросился на него с кулаками. С особой жесткостью горожанин наносил удары по голове несчастного. От тяжелых травм мужчина умер на месте трагедии.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - заключили в СК.

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