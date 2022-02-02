Жители Сыктывкара могут пожаловаться на горячую линию в случае невыдачи льготных лекарств

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Прокуратура Сыктывкара сообщила, что в столице Коми начала работу горячая линия, позвонив на которую, можно пожаловаться на несвоевременную выдачу льготных лекарств.

– Позвонив на горячую линию, сыктывкарцы могут сообщить информацию о нарушениях порядка льготного обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, несвоевременном обеспечении ими, а также узнать, каким образом возможно компенсировать собственные расходы на приобретение лекарств, – отметили в ведомстве.

По информации надзорного органа, подать жалобу можно по телефону 8 (8212) 32-94-52. Также можно позвонить помощнику прокурора Карине Репиной по номеру телефона 8 (982) 654-11-19.

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