Жителей Коми пригласили подключиться к созданию флага туризма региона

Фото: Коми республиканский центр детей и молодежи

Республиканский центр детей и молодежи сообщил о приёме заявок на Открытый конкурс эскизов для создания Флага туризма Коми.

"К участию приглашаются все желающие. На наших глазах, нами создаются традиции. Мы вместе создадим флаг, который понесут своими дорогами наши земляки-туристы", - написали на сайте РЦДиМ.

Приём заявок продолжится до 30 сентября. Правила и порядок проведения можно узнать в положении о конкурсе.

Информация на сайте сопровождалась эмблемой, которая заинтересовала пользователей соцсети. Эскиз флага с тузизма Коми получился необычным: триколор республики, обрамленный картой Коми, в верхней части на которой расположена эволюционная картинка от Усть-Цильмы до Воркуты.

Как сообщили в РЦДиМ эмблема конкурсной информации - эта работа участника, который на данный момент оформляет заявку и вместе с другими поборется за первое место.

Эскиз победителя возьмут за основу флага туризма Коми, также автор станет обладателем денежного приза, памятного подарка и диплома победителя конкурса.

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