Сыктывкарец поджег квартиру дяди и катался пьяным на машине

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Сыктывкаре 30-летнего местного жителя обвиняют в поджоге квартиры и пьяной езде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, у сыктывкарца были сложные отношения с дядей, поскольку тот наследовал жилье. В декабре 2020 года злоумышленник поджег эту квартиру. Таким образом он причинил дяде значительный ущерб.

В прокуратуре рассказали, что мужчину привлекали к административной ответственности за управление автомобилем в пьяном виде и отсутствие прав. Спустя год злоумышленник сел за руль при аналогичных обстоятельствах, и его остановили сотрудники ГИБДД. Уголовное дело направили в суд. Согласно законодательству, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

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