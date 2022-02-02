В Сыктывкаре открыли второй ковид-центр

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В Сыктывкаре открыли дополнительный ковидный центр для пациентов с ОРВИ и симптомами коронавируса. Медицинское учреждение будет располагаться по улице Ленина, 75а.

По словам заведующей центром Валентины Кожокарь, такое решение было принято после того, как суточный прирост инфицированных резко вырос. За минувшие сутки в городе был установлен рекорд: за сутки диагноз был поставлен еще 393 пациентам.

- В Сыктывкаре, как и по всей республике, резко увеличилось количество обращений за медицинской помощью. Поэтому было принято решение – развернуть дополнительный амбулаторный центр оказания медпомощи пациентам с ОРВИ и COVID-19 на базе структурного подразделения Сыктывкарской городской поликлиники № 2, - сказала врач.

Во вновь открывшемся ковидном центре пациенты с признаками простуды вначале должны пройти экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию. Вся процедура занимает не более 15 минут. Далее необходимо пройти в регистратуру. В зависимости от результатов регистратор направит пациента к терапевту. Если тест оказался отрицательным – пациент поднимается на второй этаж, если положительный – на третий. Терапевт, в свою очередь, назначит соответствующее лечение.

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