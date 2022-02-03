Житель Ухты пытался задушить свою соседку

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В Ухте судья Ярегского судебного участка признал 35-летнего местного жителя виновным в угрозе убийством, сообщили в прокуратуре региона.

По информации ведомства, 12 октября 2021 года на общей кухне общежития на улице Советской во время конфликта он набросился на свою 47-летнюю соседку. Мужчина схватил свою жертву за шею обоими руками и сжал со всей силы. Женщина восприняла это как угрозу своей жизни и обратилась в полицию.

Во время расследования уголовного дела он неоднократно извинился перед потерпевшей. Суд учел это обстоятельство и назначил ему восемь месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком на год.

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