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Общество4 февраля 2022 4:15

В Коми осудят 33-летнего мужчину за нападение на полицейских

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Следком Коми сообщил, что в Сыктывдинском районе осудят 33-летнего жителя Сыктывкара за нападение на сотрудников полиции. Его обвиняют в применении опасного для жизни и здоровья насилии.

В апреле 2021 года районные полицейские обнаружили автомобиль в кювете, а рядом с ним пьяного фигуранта уголовного дела. Когда полицейские стали выяснять обстоятельства случившегося, мужчина начал нападать на них, ударив всех троих в голову, сообщили результаты расследования в СК.

В настоящий момент дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд.

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