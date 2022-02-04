В Коми осудят 33-летнего мужчину за нападение на полицейских

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Следком Коми сообщил, что в Сыктывдинском районе осудят 33-летнего жителя Сыктывкара за нападение на сотрудников полиции. Его обвиняют в применении опасного для жизни и здоровья насилии.

В апреле 2021 года районные полицейские обнаружили автомобиль в кювете, а рядом с ним пьяного фигуранта уголовного дела. Когда полицейские стали выяснять обстоятельства случившегося, мужчина начал нападать на них, ударив всех троих в голову, сообщили результаты расследования в СК.

В настоящий момент дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд.

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