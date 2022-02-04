В Коми приезжий пытался дать взятку сотруднику ГИБДД

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Княжпогостском районе 51-летнего жителя Башкортостана обвиняют в покушении на мелкое взяточничество. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 27 ноября прошлого года в Синдоре. Мужчина доверил управление своим авто знакомому, у которого не было прав. Более того, он был пьян. Машину остановили на трассе Ухта – Сыктывкар, и водителя задержали. В полицию приехал владелец машины. Он решил договориться с правоохранителями и попытался передать сотруднику ГИБДД 4 тысяч рублей. Уголовное дело направили в суд.

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