В Коми 61-летний мужчина забил до смерти обидчика шваброй и молотком

Фото: архив "КП"

В Инте 61-летний житель был осужден за жестокое убийство своего знакомого. Об этом сообщает СУ СК России по Коми. По данным ведомства, пожилой интинец был в обиде на погибшего.

Все произошло еще в ноябре прошлого года в одной из комнат общежития по улице Горького. Двое горожан пили алкоголь и весело проводили время до определенного момента, пока между ними не возникла ссора, которая переросла в драку. В ходе нее потерпевший избил осужденного.

- Обиженный мужчина не менее 15 раз ударил шваброй и металлическим молотком в область головы знакомого, который ранее нанес ему побои. От полученной тяжелой открытой черепно-мозговой травмы потерпевший скончался на месте происшествия, - рассказали в СК.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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