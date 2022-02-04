В Сыктывкаре 38-летний мужчина надругался над мальчиком-подростком

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре осудили 38-летнего местного жителя, обвиняемого в тяжком преступлении. Мужчина был признан виновным в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Суд установил, что извращенец напал на мальчика-подростка в мае прошлого года. Угрожая ему причинить вред, он завел школьника в безлюдное место и надругался над ним. Известно, что мужчина ранее был судим за сексуальное насилие над детьми.

- Приговором суда фигуранту, имеющему непогашенную судимость за аналогичные преступления, назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу, - заключили в СУ СК России по Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми растлителя, спаивающего подростков, посадили на 17 лет (подробности)