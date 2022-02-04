Центр медицины катастроф Коми отстранил 19 антипрививочников в разгар пятой волны COVID-19

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре и Ухте отстранили 19 работников Центра медицины катастроф Коми. Причиной такого решения стал отказ сотрудников пройти вакцинацию от коронавируса. Отмечается, что зарплату антипрививочники в период отстранения не получают.

Как сообщает БНК со ссылкой на республиканский Минздрав, под ограничительные меры попали 16 человек из Сыктывкара и трое из Ухты, среди которых и врачи, и фельдшеры, и водители, и рабочий персонал. К слову, наличие антител и факт ранее перенесенного заболевания в учет не берется.

Как подчеркивают в министерстве, отстранение действует «на весь период эпидемиологического неблагополучия либо до завершения вакцинации».

- В настоящее время из указанных 19 работников пять допущены к работе после завершения вакцинации, - отметили в ведомстве.

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