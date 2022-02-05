Пьяный житель Коми в упор расстрелял соседского пса

Фото: архив "КП"

В Сысольском районе осудили 23-летнего местного жителя, обвиняемого в жестоком обращении с животными. Молодой человек в упор расстрелял соседскую собаку и утащил тело в поле.

По данным региональной прокуратуры, инцидент произошёл в деревне Чукаиб в сентябре прошлого года. Парень, изрядно выпив, решил расправиться со псом, которого считал слишком агрессивным. Он взял ружьё и несколько раз выстрелил в животное, а затем отнёс тело умершей собаки в поле, где позже его найдут шокированные хозяева.

— Вину в содеянном сельский житель признал. Суд признал его виновным в инкриминируемом деянии и назначил наказание в виде 160 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу. Расследование по делу осуществлено МО МВД «Сысольский», — подытожили в пресс-службе прокуратуры.

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