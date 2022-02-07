После жуткого ЧП в Инте в больницу с переломом позвоночника попала 25-летняя девушка

Фото: ГИБДД Коми

В минувшие выходные в Инте произошло серьезное ДТП, в котором пострадала 25-летняя девушка. Пострадавшую госпитализировали с переломанным позвоночником.

По предварительной информации, авария произошла на Северной улице, когда на нерегулируемом перекрестке водитель Chevrolet Lanos не уступил дорогу и столкнулся с Peugeot 407.

Peugeot от удара отбросило на бордюр, после чего автомобиля перевернулся. Девушка, которая была за рулем, в момент столкновения не была пристегнута. В результате ее госпитализировали с закрытыми переломами нескольких поперечных поясничных позвонков.

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