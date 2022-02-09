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Общество9 февраля 2022 5:15

В Коми с симптомами ОРВИ за неделю обратились 24 971 человек

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Центр гигиены и эпидемиологии передал, что в период с 31 января по 6 февраля за медицинской помощью обратились 24 971 человек с признаками ОРВИ. Среди них, отметили в ведомстве, 9 244 ребенка. Доля детского населения составляет 37%.

В материале больных, по данным лаборатории, определили вирусы гриппа A(H3N2), а также аденовирусы.

На прошлой неделе с симптомами ОРВИ обращались 19 642 человека, в том числе 9 737 детей.

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