В Коми с симптомами ОРВИ за неделю обратились 24 971 человек

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Центр гигиены и эпидемиологии передал, что в период с 31 января по 6 февраля за медицинской помощью обратились 24 971 человек с признаками ОРВИ. Среди них, отметили в ведомстве, 9 244 ребенка. Доля детского населения составляет 37%.

В материале больных, по данным лаборатории, определили вирусы гриппа A(H3N2), а также аденовирусы.

На прошлой неделе с симптомами ОРВИ обращались 19 642 человека, в том числе 9 737 детей.

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