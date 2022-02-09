В Сыктывкаре начался сбор заявлений от родителей на прививку от коронавируса

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В сыктывкарских школах начали собирать согласие на прививку от коронавируса. Родителям предлагают написать заявление на прохождением медицинской процедуры.

По словам родителей учеников, форму для заполнения детям дают в школе и уже дома семья решает дать согласие или отказ. Заявление также дают тем, кто переболел инфекцией.

Как сообщили в республиканском Минздраве на запрос «КП-Коми», на данный момент число вакцинированных подростков неизвестно, так как препарат только был распределен по районам республики.

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