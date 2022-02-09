В Коми почти 90% вызовов скорой помощи не обоснованы: Владимир Уйба

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Почти 90% вызовов скорой помощи, сделанные в последнее время жителями Коми, не обоснованы. Об этом заявил руководитель региона Владимир Уйба. По его словам, лишь 10% звонков соответствовали требованиям, в остальных же случаях пациенты приписывали себе симптомы, которых не было.

- Мы сделали анализ, за сутки лишь 10% вызовов скорой помощи соответствовали тому, по которым она должна была приехать. 90% - это вызовы, по которым не нужно было приезжать. Отвлекли бригады от тяжелых случаев, - рассказал глава республики.

Владимир Уйба напомнил жителям республики, что при температуре тела 37,5, а также отсутствии отдышки не стоит вызывать медиков. Неотложная помощь нужна лишь в тех случаях, когда градусник показывает 39 градусов и температура не сбивается никакими жаропонижающими средствами. В противном случае, уверен Уйба, помощь не получит тот, кому она действительно нужна.

- Прошу относиться к работе медицинского сообщества с уважением. Скорую помощь нужно вызывать при температуре свыше 39 градусов, которая не поддается снижению жаропонижающими средствами. Второе - симптомы дыхательной недостаточности, это одышка, и, если есть дома пульсоксиметр, насыщение крови кислородом ниже 94%. Но если мы все начнем вызывать бригады скорой, то как раз к тем, кто нуждается в скорой помощи, она просто не доедет, - заявил руководитель Коми.

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