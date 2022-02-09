Сыктывкар лидирует в топе самых зараженных ковидом районов Коми

Фото: архив "КП"

Столица Коми удерживает лидерство по числу выявленных заражённых коронавирусом за сутки. По данным республиканского Роспотребнадзора в Сыктывкаре диагностирован 721 новый факт заболевания.

Второе место сохраняет за собой Ухта. Специалисты диагностировали у ещё 570 человек наличие вируса. Тройку лидеров с 68 заражёнными замыкает Сосногорский район.

Также наибольший суточный прирост среди нас зарегистрирован в Воркуте (+62), Усинске (+57), Печорском районе (+35), Троицко-Печорском и Княжпогостском районах (+33) и Усть-Куломском – 29.

Всего в Коми официально было подтверждено 118 353 человека с коронавирусом. Данный показатель вырос за сутки на 1 814 случаев.

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