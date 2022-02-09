В Коми фигурантку дела о липовых ковид-прививках обвинили еще в одном преступлении

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Заместителю главного врача по организационно-методической работе Сыктывкарской городской больницы Наталье Таскаевой предъявили обвинение в мелком взяточничестве. Об этом сообщил руководитель городского следственного отдела Дмитрий Сотиев.

По его словам, помимо злоупотребления полномочиями и служебного подлога, фигурантке предъявили обвинение в мелком взяточничестве. При этом ранее речи о взятке не велось. По данным следствия, заместитель главврача была ответственной за ведение реестра вакцинированных. Она внесла в информационную базу и документы сведения о вакцинации от коронавируса нескольких человек, которые на самом деле прививки не делали. В дальнейшем эти люди получили сертификаты об иммунизации.

Сейчас следователи проверяют весь реестр, который вела больница Краснозатонского. Не исключено, что сотрудники СК выявят несколько десятков или сотен потенциальных владельцев поддельных сертификатов. Как передает «Комиинформ», в марте-апреле следователи планируют перейти к завершающей стадии расследования.

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