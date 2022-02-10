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Общество10 февраля 2022 5:15

В Сыктывкаре на одной из улиц запретят остановку автомобилей во время Чемпионата по хоккею

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Администрация Сыктывкара сообщила, что в столице Коми изменится порядок движения на Коммунистической улице. Решение принято в связи с размещением участников Чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд.

В мэрии уточнили, что в период с 1 марта по 5 апреля возле 67-го дома запретят остановку транспорта. Разрешено будет останавливаться только трансферным автобусам с участниками соревнований.

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