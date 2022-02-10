Жители Коми с антителами на коронавирус получат QR-код 21 февраля

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С 21 февраля 2022 года россиянам, переболевшим коронавирусом, начнут выдавать QR-код. Об этом сообщает федеральный Минздрав. Ковид-сертификат будет оформлен по результатам теста на антитела.

Также сам сертификат видоизменится, заявили в ведомстве. Теперь документ будет содержать данные о том, что гражданин либо имеет прививку от COVID-19, либо переболел инфекцией, либо получил положительный тест на антитела. Информация о последнем пункте будет более подробной: когда именно проводилось исследование, а также каким способом.

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