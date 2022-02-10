Житель Коми ограбил человека из-за собаки

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В Печоре 30-летнего местного жителя обвиняют в грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В октябре пьяный мужчина встретил на улице незнакомого 22-летнего молодого человека, который выгуливал собаку приятеля. Обвиняемый точно знал, что животное не принадлежит юноше. Печорец решил выяснить, почему тот гуляет с чужой собакой. Он потребовал набрать номер хозяина животного и передать телефон ему. Поговорив с хозяином собаки, печорец ушел вместе с телефоном. Сумма ущерба превысила 5 тысяч рублей. Уголовное дело направили в суд.

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