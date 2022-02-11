Жителям Печоры и села Усть-Лыжа восстановят право на северные пенсии

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Депутаты Госсовета Коми 17 февраля на заседании намерены рассмотреть инициативу о страховых пенсиях, которая предлагает устранить несправедливость в отношении жителей Печоры и села Усть-Лыжа и восстановить для них право получать северные надбавки к пенсиям.

– На мой взгляд, эта абсурдная ситуация - следствие технической ошибки, допущенной при внесении изменений в нормативно-правовые акты, другого разумного объяснения просто нет», - прокомментировала председатель Комитета по социальной политике Надежда Дорофеева

По ее словам, в настоящий момент жителям Печоры и Усть-Лыжи для досрочного назначения пенсий нужно проработать не менее 20 лет. В то время как в районах крайнего Севера достаточно 15 лет.

– Поправки в федеральное законодательство, предлагаемые депутатами Госсовета, направлены на решение проблемы и восстановление социальной справедливости в отношении печорцев и жителей села Усть-Лыжа. Мы надеемся на поддержку нашей инициативы, – отметила Дорофеева.

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