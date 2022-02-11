Коми получит расширенные субсидии на покупку автобусов

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Минэкономразвития Коми сообщило, что накануне, 10 февраля, на совещании в рамках заседания комиссии государственного совета РФ по направлению «Транспорт» было принято решение расширить субсидии на покупку автобусов.

– По итогам заседания, с учетом предложений от Республики Коми и других регионов, принято решение о расширении программы субсидирования на приобретение автобусов для городских и муниципальных образований в пропорции 40/60 (60% средства из федерального бюджета), – передали в министерстве.

Отмечается, что субсидия будет действовать при условии выполнения республикой качественных перевозок. В настоящий момент в ведомстве прорабатывают вопрос о софинансировании из регионального бюджета части затрат муниципалитетов на организацию перевозок в 2022 году.

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