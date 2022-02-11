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Происшествия11 февраля 2022 5:56

В Сыктывкаре горожане спасли от незнакомого мужчины девочку

Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре неизвестный мужчина напал на девочку на улице Оплеснина 8 февраля. Об этом сообщила горожанка Эмилия Т. в социальных сетях.

По ее словам, мужчина схватил девочку за капюшон и тащил ее по улице. Из рук неизвестного ребенка спасли неравнодушные граждане, рассказывает сыктывкарка. Женщина уже написала заявление в полицию и намерена дать огласку случившемуся.

- Если видите ребенка запуганного или странно себя ведущего рядом со взрослым, не постесняйтесь, спросите, кто ему этот дядя. Вчера удалось избежать страшного. Давайте будем бдительны и очень внимательны, - написала женщина.

Редакция «КП-Коми» позвонила в МВД с просьбой подтвердить факт случившегося, однако оперативного ответа дождаться не удалось. В ведомство будет направлен дополнительно письменный запрос.

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