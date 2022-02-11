Лыжник Илья Семиков из Коми вошел в десятку на Олимпиаде в Пекине

Фото: КП-Авиа

В Пекине завершились лыжные гонки на 15 км классическим стилем. Олимпийский лыжник, уроженец Коми, Илья Семиков стал девятым, войдя в десятку лучших.

Первое место занял финский лыжник Ийво Нисканен. На вторую ступень пьедестала взошёл российский спортсмен Александр Большунов, принеся стране уже вторую медаль. Тройку лидеров замкнул норвежец Йоханес Клэбо.

Напомним, сборную России представляли четыре спортсмена — Александр Большунов, а также Иван Якимушкин, Алексей Червоткин и Илья Семиков.

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