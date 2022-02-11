В Коми в обгоревшем подвале многоквартирного дома обнаружен труп

Фото: архив "КП"

В Ухте было зафиксирован пожар в подвале одного из многоквартирных домов города. После его тушения спасатели обнаружили тело неизвестного человека. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе МЧС по Коми.

Возгорание произошло на проспекте Строителей, 4. По словам очевидцев, рано утром из подвального помещения начал валить дым. На момент прибытия пожарных свои дома успели покинуть 35 человек, ещё шестерым понадобилась помощь спасателей.

После тушения огня сотрудники МЧС обнаружили труп человека. Его личность устанавливается. По данному факту начато разбирательство.

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