Житель Коми с бутылкой ограбил своего знакомого и обокрал девушку

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Ухтинский городской суд признал 28-летнего жителя Сосногорска виновным в краже и разбое. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, первое преступление злоумышленник совершил в сентябре 2020 года. Молодой человек был в гостях у своих знакомых в Ухте, и они выпивали. Между злоумышленником и хозяином квартиры возник конфликт, который перерос в драку. После этого гость украл со стола золотой браслет стоимостью 31 тысяч рублей, принадлежащий сожительнице обидчика. Через неделю злоумышленник сдал украшение в ломбард.

Спустя некоторое время пьяный молодой человек встретил на улице своего знакомого и решил напасть на него. Злоумышленник хотел забрать у него деньги и другие ценности. Фигурант схватил стеклянную бутылку и ударил знакомого по голове. Когда тот упал, нападавший вытащил из его карманов его деньги и телефон. Сумма ущерба составила 6,5 тысячи рублей.

Фигурант признал свою вину. Его приговорили к четырем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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