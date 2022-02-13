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Общество13 февраля 2022 14:28

В Коми изъяли девять охотничьих оружий

Источник:kp.ru
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Фото: Росгвардия Коми

Фото: Росгвардия Коми

Пресс-служба Росгвардии сообщила, что за прошедшую неделю в Коми изъяли девять единиц охотничьего оружия. Всего сотрудники управления выявили 18 нарушений.

– Почти все нарушения допущены гражданами ввиду несоблюдения сроков продления разрешительных документов. Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми напоминает, что для продления срока действия разрешения на оружие, граждане представляют заявление и документы не позднее, чем за один месяц до истечения срока действия разрешения, – отметили в ведомстве.

Росгвардейцы сообщили, что к административной ответственности привлекли пятерых владельцев оружия. Всего рассмотрели 650 заявлений об оказании госуслуг по обороту оружия.

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