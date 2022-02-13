В Сыктывкаре возле моста произошла серьезная авария

Фото: Сыктывкар №1

В ночь на 13 февраля в Сыктыкаре на затонском мосту произошла серьезная авария. В результате ДТП пострадали два водителя.

Со ссылкой на ГИБДД в Коми в БНК сообщили, что автомобиль Mitsubishi Lancer с 19-летним водителем столкнулся лоб в лоб с ВАЗ-2107 с 41-летним мужчиной за рулем. Уточняется, что иномарка ехала со стороны города, а отечественный автомобиль со стороны поселка.

Оба водителя пострадали, погибших нет. Состояние потерпевших не уточняется.

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