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Общество13 февраля 2022 17:16

В Коми коллективный иммунитет снизился до 72,2%

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

По информации сайта стопкоронавирус.рф, в Коми снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19. Стоит учесть, что еще неделю назад этот показатель составлял 73,5%.

Несмотря на падение показатели все еще выше общероссийского уровня, который составляет 61,9%. На прошлой неделе он составлял 64,1%.

Сообщается также, что из пяти критериев Коми соответствует только одному – уровень охвата тестирования. Он составляет не менее 300 на 100 тысяч населения.

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