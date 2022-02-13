В Коми коллективный иммунитет снизился до 72,2%

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По информации сайта стопкоронавирус.рф, в Коми снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19. Стоит учесть, что еще неделю назад этот показатель составлял 73,5%.

Несмотря на падение показатели все еще выше общероссийского уровня, который составляет 61,9%. На прошлой неделе он составлял 64,1%.

Сообщается также, что из пяти критериев Коми соответствует только одному – уровень охвата тестирования. Он составляет не менее 300 на 100 тысяч населения.

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