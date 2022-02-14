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Общество14 февраля 2022 6:48

В День всех влюбленных намерены развестись девять супружеских пар Коми

Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Коми 14 февраля ознаменуется разводом для девяти супружеских пар. Об этом рассказали в Министерстве юстиции республики в преддверии свадебного сезона.

А вот в День влюбленных решили начать семейную жизнь всего три пары. Их распишут в понедельник, без торжеств. Более популярной датой стала другая красивая дата - зеркальная - 22.02.2022.

Несмотря на то, что этот день выпадает на вторник и торжеств загсы не проводят, 64 заявления все же было подано, сообщает издание «Комиинформ».

- Это на 20% больше, чем заявлений на ближайшие даты - 18 и 25 февраля, а вот разводов на 22-е число столько же - девять, - уточнили в министерстве.

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