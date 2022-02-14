На трассе в Коми авария унесла жизни двоих мужчин

Фото: архив "КП"

В Коми произошла очередная смертельная авария, унесшая жизни двоих человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.

По данным ведомства, ДТП было зафиксировано на трассе Сыктывкар - Ухта в районе Гэрдъеля буквально несколько часов назад. На 282 км столкнулись два грузовика - фургон компании «Красное и Белое» и самосвал. В результате удара водители машин погибли на месте происшествия.

По данному факту начато разбирательство, выясняются все подробности трагедии.

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