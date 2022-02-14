Пьяный уроженец Коми протаранил полицейскую машину

Фото: пресс-служба МВД России

В Санкт-Петербурге пьяный уроженец Коми протаранил полицейский автомобиль, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в субботу, 12 февраля. Около 4.40 на Витебском проспекте полицейские обратили внимание на Mazda, водитель которого нарушал правила дорожного движения. От него потребовали остановиться, однако находившийся за рулем мужчина попытался скрыться.

На перекрестке улиц Фрунзе и Варшавской водитель врезался в патрульный автомобиль. Внутри находились двое полицейских. После этого Mazda остановилась, и водителя задержали. Им оказался пьяный 30-летний уроженец Коми. Ранее его лишили прав.

В результате ДТП пострадали два человека. Травмы получили полицейский и сам нарушитель. Правоохранителя доставили в больницы, и сейчас он проходит амбулаторное лечение. Пьяному водителю оказали помощь, а затем доставили в полицию. Там на него составили шесть административных протоколов, а также завели уголовное дело о повторном вождении в нетрезвом виде.

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В результате ДТП пострадали два человека