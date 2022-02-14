В Коми двое мужчин незаконно прописали у себя иностранцев

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В Воркуте двоих местных жителей подозревают в фиктивной регистрации иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, ранее не судимый 34-летний воркутинец зарегистрировал гражданина Киргизии. При этом мужчина не собирался предоставлять ему жилье. Другой подозреваемый 1989 года рождения фиктивно зарегистрировал в своей квартире гражданина Украины. Возбуждены уголовные дела. Согласно законодательству, им грозит до трех лет лишения свободы.

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