В Коми 19 человек тушили горящую пекарню

Фото: Владимир ВЕЛЕГУРИН

В понедельник, 14 февраля, в Княжпогостском районе горела пекарня, пожар тушили 19 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 6:49 в поселке Тракт. В доме №41 по улице Железнодорожной загорелась частная пекарня. Через две минуты на место прибыли пожарные. Они потушили огонь в 13.15. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. На месте происшествия работали 19 человек и четыре единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

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