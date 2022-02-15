Директора нацбиблиотеки включат в состав правительства Коми

Фото: администрация Коми
Алексей Просужих покинет пост директора Национальной библиотеки Коми и войдет в состав правительства Коми. Об этом сообщили журналисты информационного агентства БНК.
Согласно переданной информации, в библиотеке на его пост придет Екатерина Даньщикова, которая сейчас находится на позиции заместителя.
По информации агентства, Просужих займет пост заместителя председателя правительства Коми по внутренней политике.
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