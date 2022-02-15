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Происшествия15 февраля 2022 6:03

В Коми женщина незаконно прописала у себя восемь иностранцев

Источник:kp.ru
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Фото: Нина Юшкова

Фото: Нина Юшкова

В Усинске местную жительницу 1975 года рождения подозревают в фиктивной постановке на учет иностранцев, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, за полгода женщина прописала в своей квартире восемь граждан Узбекистана. При этом по факту она не собиралась предоставлять им жилье. Прописка нужна была иностранцам для законного пребывания в России. Правоохранители установили причастность женщины к шести эпизодам противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело, женщине грозит до трех лет лишения свободы.

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