В Коми женщина незаконно прописала у себя восемь иностранцев

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В Усинске местную жительницу 1975 года рождения подозревают в фиктивной постановке на учет иностранцев, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, за полгода женщина прописала в своей квартире восемь граждан Узбекистана. При этом по факту она не собиралась предоставлять им жилье. Прописка нужна была иностранцам для законного пребывания в России. Правоохранители установили причастность женщины к шести эпизодам противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело, женщине грозит до трех лет лишения свободы.

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