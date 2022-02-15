Буйный житель Сыктывкара распивал алкоголь в медучреждении

Фото: архив "КП"

В одном из медицинских учреждений Сыктывкара сотрудниками Росгвардии задержан молодой мужчина. Как сообщает пресс-служба ведомства, 38-летний горожанин мешал работникам и вел себя агрессивно. Сотрудники учреждения нажали тревожную кнопку и вызвали охрану, чтобы утихомирить буйного посетителя.

На месте уже выяснилось, что мужчина был пьян, с собой у него так же был алкоголь, который он распивал прямо в медцентре.

Сейчас мужчина задержан. Начато разбирательство.

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