В Коми опрокинулась фура: пострадал водитель

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 14 февраля, в Усть-Куломском районе опрокинулся большегруз Volvo. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 0.10. Мужчина 1984 года рождения ехал за рулем Volvo с полуприцепом по автодороге Сыктывкар – Троицко-Печорск. На 189-м километре водитель не справился с управлением. В итоге фура опрокинулась на проезжей части. В результате ДТП пострадал водитель грузовика. Он получил ушибы мягких тканей лица и грудной клетки. Госпитализация водителю не потребовалась.

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