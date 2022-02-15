В Коми труженикам тыла хотят выплачивать ежегодно по 3 тысячи рублей

В Коми хотят увеличить и зафиксировать региональную выплату труженикам тыла. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Коми хотят увеличить и зафиксировать региональную выплату труженикам тыла. Об этом сообщает республиканский Минтруд. В ведомстве уточнили, что повышение должно составить 300% — с тысячи рублей до трёх.

Министерство уже опубликовало своё предложение на страницах интернет-портала общественного обсуждения правовых актов и законодательных инициатив. Любой житель республики может высказаться по поводу проекта закона.

Предполагается, что труженики тыла ежегодно в преддверии 9 мая будут получать по три тысячи рублей. Данная выплата коснётся тех, кто работал с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР и лиц, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, уточняет ведомство.

В Минтруде подчеркнули, что дополнительных средств из республиканского бюджета выделено не будет, а принятие закона не повлечёт экономических последствий для региона.

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