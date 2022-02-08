Коми просит правительство России отменить налог на подарки для ветеранов ВОВ и тружеников тыла

Фото: с личной страницы Нины Бабичевой

Госсовет Коми обратился к Государственной думе и Совету Федерации, а также Правительству России с инициативой о полном освобождении ветеранов ВОВ и тружеников тыла от уплаты налогов за подарки, с внесением соответствующих изменений в Налоговый кодекс. Инициативу рассмотрят на заседании регионального парламента 17 февраля.

Госслужащих подтолкнула к такому решению ситуация, которая прогремела на весь Интернет. Нина Бабичева из Печоры опубликовала гневный пост в своих соцсетях. Женщину глубоко задел факт, что ее матери Марии Урасиновой, 98-летней участнице ВОВ, пришло письмо счастья от ФНС с уведомлением об оплате налога... за подарок, выданный ей на празднование 75-летия Победы! Шквал негодований прошёлся цунами практически по всей стране. Глава Коми Владимир Уйба тоже был крайне возмущён и высказал свою точку зрения.

Депутаты Госсовета по просьбе Владимира Уйба изучили факт предъявления налоговых претензий ветерану. В результате разработали инициативу по внесению поправок в Налоговый кодекс в части полного освобождения от налогообложения доходов в виде подарков и иной помощи (в денежной и натуральной формах) ветеранов ВОВ, тружеников тыла ВОВ, инвалидов ВОВ, вдов военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдов умерших инвалидов ВОВ и бывших узников нацистских концлагерей, тюрем и гетто, бывших военнопленных во время ВОВ, а также бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период ВОВ.

В настоящее время в соответствии с Налоговым кодексом помощь и подарки данным категориям не облагаются налогом при условии, что их источниками являются бюджетные средства или средства иностранных государств – без ограничения по сумме, если же речь идет об иных источниках – в сумме, не превышающей 10 тысяч рублей.

По данным УФНС по Коми число получателей таких доходов из указанных категорий снижается с каждым годом. В Коми в 2015 году было 1029 физлиц с суммой дохода 12,5 млн рублей, в 2020 году – 451 лицо с суммой дохода 8,8 млн рублей.

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