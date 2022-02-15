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Общество15 февраля 2022 11:47

В Ухте отменен автобусный маршрут из-за высокой заболеваемости среди водителей

Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Ухте отменили один из городских маршрутов автобусов. Причиной такого решения стала высокая заболеваемость среди водителей общественного транспорта, сообщает Ухтинское автотранспортное предприятие.

В релизе уточняется, что временно приостанавливается 10-й автобусный маршрут. Пассажир просят проявить понимание и планировать передвижение по городу заранее.

Движение по названному маршруту восстановят сразу же, как эпидситуация среди персонала придёт в норму.

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