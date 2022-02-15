В Коми мужчина ранил ножом женщину

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Ухте 46-летнего местного жителя признали виновным в причинении легкого вреда здоровью сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в ноябре прошлого года. Ухтинец выпивал со своей сожительницей в ее квартире. Между ними разгорелась словесная ссора. Злоумышленник схватил нож и полоснул женщину по шее. После этого он стал помогать женщине остановить кровь. Кроме того, мужчина вызвал скорую помощь. Медики доставили потерпевшую в больницу.

На суде женщина пояснила, что простила мужчину. Злоумышленника приговорили к году лишения свободы.

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