Пьяный житель Коми ударил инспектора ДПС

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Койгородском районе 31-летнего местного жителя подозревают в применения насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в январе в поселке Койдин. Пьяный мужчина находился возле дома по улице Школьной. Он ударил кулаком по голове инспектора ДПС. Возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми пьяный водитель устроил ДТП, а потом уехал и ударил полицейского