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Происшествия15 февраля 2022 14:47

Пьяный житель Коми ударил инспектора ДПС

Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба Следственного комитета

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Койгородском районе 31-летнего местного жителя подозревают в применения насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в январе в поселке Койдин. Пьяный мужчина находился возле дома по улице Школьной. Он ударил кулаком по голове инспектора ДПС. Возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

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