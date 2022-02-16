В Сыктывкаре из-за наркотиков завели дело на 17-летнего парня и девушку

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Следком Коми сообщил, что в Сыктывкаре возбудили уголовное дело на 17-летнего подростка и его сверстницы. Молодых жителей столицы подозревают в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере.

Следователи выдвинули версию, что несовершеннолетние в январе 2022 года в Заречье делали закладки в составе организованной преступной группе. Реализовать задуманное до конца у них так и не вышло – их поймали полицейские.

В настоящий момент пока еще идет расследование. О его результатах сообщат позже.

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