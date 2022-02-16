Коми находится на пятом месте по уровне зарплат в СЗФО

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Коми заняла пятое место по уровню предлагаемой зарплаты в СЗФО. Об этом сообщили аналитики hh.ru. По их данным, в республике соискателям предлагают должности с оплатой 49 700 рублей.

Первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург. Работодатели обещают в среднем 60 тысяч рублей. Второе место остается за Ненецким АО. Там в среднем можно заработать 57,9 тысяч рублей. Больше всего предлагают в сфере безопасности (более 67 тысяч рублей) и в фармацевтике (61 тысяча рублей).

Тройку лидеров замыкает Мурманская область - средняя предлагаемая зарплата в регионе 51,7 тысяч рублей.

Меньше всего предлагают в Псковской области: всего 41,7 тысяч рублей.

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